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تقرير: الشركات الأمريكية توقف عددا قياسيا من حفارات النفط

مال وأعمال

تقرير: الشركات الأمريكية توقف عددا قياسيا من حفارات النفط
Reuters Nick Oxford
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أفاد تقرير لشركة "بيكر هيوز" الأمريكية للخدمات الصناعية في مجال النفط والغاز، بأن شركات الطاقة الأمريكية قلصت عدد الحفارات النفطية العاملة، لمستوى قياسي منذ 5 سنوات.

ويشير التقرير إلى أن الشركات أوقفت 62 حفارا نفطيا خلال الأسبوع الأخير، ما يعتبر أكبر تقليص منذ مارس عام 2015، ليصل العدد الإجمالي للحفارات العاملة إلى 562، وهو العدد الأدنى منذ مارس 2017.

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وبلغت نسبة التقليص 32% بالمقارنة مع الأسبوع ذاته من العام الماضي، حين كان عدد الحفارات النفطية العاملة 831.

ويعتبر عدد الحفارات العاملة مؤشرا يدل على حجم الإنتاج النفطي في المستقبل القريب.

ويأتي هذا التقليص على خلفية انخفاض أسعار النفط منذ مارس الماضي وسط انخفاض الطلب وفشل "أوبك+" في تمديد الاتفاق للحد من الإنتاج.

المصدر: رويترز

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