النفط يواصل تحقيق المكاسب و"برنت" يقفز بأكثر من 10%

تواصل أسعار النفط اليوم، تحقيق المكاسب بعدما دعت السعودية، أكبر منتج في منظمة "أوبك"، إلى عقد اجتماع طارئ لدول تحالف "أوبك+" ومنتجين آخرين بهدف الاتفاق على صيغة لدعم الأسواق.

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وبحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود مزيج "برنت" بنسبة 12.53% إلى 33.69 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 8.61% إلى 27.50 دولار للبرميل.

ودعت السعودية أمس، إلى عقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط من منظمة "أوبك" وخارجها بهدف التوصل إلى اتفاق نفطي عادل يجلب الاستقرار إلى سوق النفط العالمية.

وجاءت الدعوة بعد مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحثا خلالها الأوضاع في سوق الطاقة العالمية.

ورغم المكاسب الضخمة، مازالت أسعار النفط منخفضة أكثر من النصف هذا العام. وقد هوت السوق في أوائل مارس الماضي بسبب فشل دول "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الانتاج، وبسبب تداعيات انتشار كورونا.

المصدر: RT + "بلومبرغ"