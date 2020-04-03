البنك الدولي يمنح مصر ملايين الدولارات بسبب كورونا

أعلن البنك الدولي، إتاحة 7.9 مليون دولار لمصر لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بتفشي فيروس كورونا القاتل، وضمن الاجراءات الاحترازية ومساعدة الدول.

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وجاء القرار بعد تفعيل خطة حالات الطوارئ المحتملة التي أعلن عنها البنك في 20 مارس الماضي، ومن خلال "مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر".

وقالت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي مارينا ويس، في بيان "يعكف البنك الدولي على نحو سريع على تدبير الموارد اللازمة لدعم أنشطة الاستجابة الطارئة وتنفيذ خطة وقائية في مصر لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

وأوضحت أن تفعيل مكون الاستجابة في حالات الطوارئ سيساند الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة الوقائية لمواجهة الجائحة.

ولفتت ويس إلى أن مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر يهدف إلى: تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وتعزيز الطلب على الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة، ودعم جهود الوقاية من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي سي ومكافحته.

وعالميا، بدأت مجموعة البنك الدولي في تنفيذ حزمة تمويل سريع بقيمة 14 مليار دولار لتقوية تدابير التصدي لتفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) في البلدان النامية ولاختصار الوقت اللازم للتعافي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية