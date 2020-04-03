بفضل الإنفاق عبر الإنترنت.. مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو تقفز

قفزت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في شهر فبراير الماضي، متأثرة بالتدابير الخاصة لمكافحة فيروس كورونا في أنحاء القارة الأوروبية.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة زادت 0.9 بالمئة مقارنة مع يناير وبنسبة ثلاثة بالمئة على أساس سنوي.

وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة شهرية نسبتها 0.1 بالمئة وارتفاعا 1.7 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ إلى أكبر قدر للشهر بنسبة 2.4 بالمئة وزادت طلبات الشراء عبر البريد والمبيعات عبر الإنترنت 5.6 بالمئة.

كما ارتفعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة متواضعة بلغت 0.2 بالمئة، مع انخفاض مبيعات معدات أجهزة الحاسب الآلي والكتب. كما تراجعت أيضا مبيعات وقود السيارات.

وعلى مستوى الاقتصادات الأكبر، ارتفعت مبيعات التجزئة 1.2 بالمئة في ألمانيا وزادت 1.1 بالمئة في فرنسا، لكن لم تتوافر بيانات لإيطاليا أول دولة أوروبية تشهد أزمة فيروس كورونا والأكثر تضررا.

المصدر: رويترز