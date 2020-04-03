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بوتين يوعز للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز أزمة كورونا

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بوتين يوعز للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز أزمة كورونا
Sputnik
بوتين يوعز للحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز أزمة كورونا
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أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للحكومة الروسية ورؤساء الأقاليم بالتعاون مع البنك المركزي الروسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز تداعيات انتشار فيروس كورونا.

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جاء ذلك في بيان نشره الكرملين على موقعه اليوم، وقال فيه إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ورئيسة البنك المركزي ألفيرا نابيؤلينا مسؤولان عن تنفيذ هذا الأمر.

كذلك أوعز بوتين باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة المؤسسات والصناعات الكبرى في البلاد، والعمل على تحقيق الاستقرار في موازنات الأقاليم للحد من آثار انتشار فيروس كورونا.

كذلك أوصى بوتين البنك المركزي الروسي بإجراء تحليل للقروض العقارية، واتخاذ التدابير اللازمة لخفض تكلفة هذه القروض.

وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أنها رصدت نحو 18 مليار دولار لمكافحة انتشار كورونا وتداعياته.

المصدر: "نوفوستي"

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