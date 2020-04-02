مدير "مركوريا للطاقة": منتجو النفط الصخري الأمريكيون يبيعونه بالمجان

أعلنت إحدى أكبر الشركات لتجارة النفط في العالم إن طاقة تخزين الخام العالمية توشك على النفاد وأن منتجي النفط الصخري الأمريكيين يبيعون الخام بالمجان تقريبا، راجين عودة الطلب.

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وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "مركوريا للطاقة"، ماركو دوناند، إن التطورات تبرز الصعوبات التي تواجهها روسيا والسعودية في محاولتهما الحد من منافسة النفط الصخري الأمريكي عن طريق الأسعار المنخفضة.

وقال دوناند لـ "رويترز"، عبر الهاتف: "في الولايات المتحدة، نشتري بمستويات تقترب من الصفر، لكن نظرا لالتزامات شتى تجاه خطوط الأنابيب والبنوك فإنهم يواصلون البيع. يمضون بلا توقف على أمل أن يعود الطلب، فيعودون إلى الحياة."

ويخضع نحو 3 مليارات شخص لإجراءات إغلاق عام في أنحاء العالم. وانهار الطلب على البنزين ووقود الطائرات مع وقف شركات الطيران أساطيلها، مما أوقع أسواق المال والنفط في أزمة.

وقد تكون الولايات المتحدة في حالة ركود اقتصادي بالفعل في ضوء مستوى قياسي مرتفع لطلبات إعانة البطالة التي بلغت الستة ملايين.

وتابع المدير التنفيذي للشركة: "مقارنة بالوضع قبل أسبوع، كان تحطم الطلب يدور بين عشرة ملايين و30 مليون برميل يوميا، لذا لسنا في سوق عادية. إذا كان لديك هامش خطأ في التوقعات قدره 20 مليون برميل - لا يصبح هناك معنى لأي شيء".

وأضاف دوناند: "نعتقد أن استهلاك المصافي منخفض 15 مليون برميل يوميا، وهو تقدير متحفظ. بالملاحظة، ينبغي أن يكون الطلب منخفضا 20 مليون برميل أو أكثر".

المصدر: رويترز