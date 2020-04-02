الخطوط البريطانية توقف أكثر من 30 ألف موظف والشركة المالكة تلغي التوزيعات

قالت الخطوط البريطانية إنها أبرمت اتفاقا مع اتحادات العمال لإيقاف أكثر من 30 ألفا من موظفي أطقم الطائرات والخدمات الأرضية لاجتياز تداعيات جائحة فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وفي ظل اضطراب حركة النقل الجوي العالمية وسط انتشار الفيروس في أنحاء العالم، قالت "آي أيه جي" الشركة المالكة للخطوط البريطانية، إنها ستخفض السعة بنسبة 90 بالمئة في أبريل ومايو وتلغي توزيعات أرباحها، في مسعى للتأقلم مع أسوأ أزمة في تاريخ القطاع.

وبعد أن اتفقت الخطوط البريطانية بالفعل على خفض أجور طياريها 50 بالمئة، تركز الصفقة الجديدة على أطقم الطائرات والخدمات الأرضية والمهندسين والإداريين.

وأفاد اتحاد "يونايت" بأنه بموجب الاتفاق توقف الشركة الموظفين مع تقاضيهم 80 بالمئة من أجورهم دون أي تسريحات.

من ناحية أخرى، ألغت "آي إيه جي" اليوم توزيعاتها النهائية، لتوفر 337 مليون يورو (366 مليون دولار)، علما أن سهم الشركة ارتفع بفضل خطة الوظائف لكنه أغلق منخفضا 1 بالمئة.

المصدر: رويترز