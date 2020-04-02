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العراق يؤيد الدعوة إلى اجتماع طارئ لـ "أوبك+"

مال وأعمال

العراق يؤيد الدعوة إلى اجتماع طارئ لـ
Reuters ALAA AL-MARJANI
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أعلنت وزارة النفط العراقية عن تأييد العراق للدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجموعة "أوبك+" من أجل استعادة التوازن في سوق النفط ووقف انهيار الأسعار.

وجاء في بيان للوزارة أن العراق على ثقة من إمكانية التوصل إلى اتفاق إيجابي في اجتماع أوبك القادم من أجل استعادة التوازن.

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ويأتي ذلك بعد أن دعت السعودية اليوم الخميس إلى اجتماع طارئ لمنتجي النفط من منظمة أوبك وخارجها للتوصل إلى اتفاق عادل يجلب الاستقرار للسوق النفطية.

وكانت أسعار النفط قد هبطت منذ الشهر الماضي على خلفية فشل دول "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق جديد حول تقليص الإنتاج، وانخفاض الطلب في ظل انتشار فيروس كورونا.

المصدر: رويترز

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