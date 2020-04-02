سعر برميل سلة "أوبك" ينخفض بأكثر من 5 دولارات

قالت منظمة "أوبك" اليوم الخميس، إن سعر النفط في سلتها اليومية هبط إلى 16.87 دولار للبرميل في الأول من شهر أبريل الجاري، انخفاضا من 22.61 دولار في اليوم السابق له.

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سلة "أوبك" هي عبارة عن متوسط لأسعار الخامات النفطية التي ينتجها أعضاء منظمة "أوبك".

وتشمل السلة كلا من خام البصرة الخفيف، وخام التصدير الكويتي، والسدر الليبي، وبوني الخفيف النيجيري، والعربي الخفيف السعودي، ومربان الإماراتي، وميري الفنزويلي، بالإضافة لخامات أخرى.

وهبطت أسعار النفط مؤخرا إلى أدنى مستوياتها في نحو 18 عاما، فمنذ الـ6 من مارس الماضي هبطت بنسبة تزيد عن 50% في ظل تراجع الطلب.

المصدر: "رويترز"