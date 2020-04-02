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روسيا ترصد نحو 18 مليار دولار لمواجهة كورونا

مال وأعمال

روسيا ترصد نحو 18 مليار دولار لمواجهة كورونا
Sputnik
صورة تعبيرية
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قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن الحكومة رصدت نحو 1.4 تريليون روبل (حوالي 18 مليار دولار) لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتداعياته.

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وشدد، خلال اجتماع حكومي، على أهمية دعم الأقاليم الروسية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت لذلك قرابة 171 مليار روبل.

كذلك أشار إلى خطة تهدف لتقديم قروض بشروط ميسرة لفترة قصيرة من الزمن لقطاعي الأعمال الصغير والمتوسط في البلاد.

كما أظهرت وثيقة نشرت على الموقع الرسمي للحكومة، أنه تم تخصيص مبلغ 5.2 مليار روبل (نحو 66 مليون دولار) لشراء 1200 سيارة إسعاف للأقاليم لمواجهة كورونا.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ في روسيا 3548 حالة، بزيادة 771 حالة عن الرقم السابق.

المصدر: وكالات

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