إنتاج النفط الروسي لم يسجل ارتفاعا في مارس
Reuters
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كشفت بيانات أن إنتاج روسيا من النفط والمكثفات استقر خلال شهر مارس الماضي عند مستوى قريب من المستوى المسجل في فبراير 2020.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصادر مطلعة، أن إنتاج روسيا بلغ الشهر الماضي نحو 11.29 مليون برميل يوميا.
وتراجعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 50% منذ السادس من مارس الماضي، في ظل تراجع الطلب عليه بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم وفشل دول تحالف "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج.
المصدر: "إنترفاكس"