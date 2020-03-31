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الولايات المتحدة تتجاوز الصين بعدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا

روسيا.. ازدهار أعمال شركة روسية بسبب كورونا

مال وأعمال

روسيا.. ازدهار أعمال شركة روسية بسبب كورونا
Sputnik
روسيا.. أعمال شركة روسية تزدهر بفضل كورونا
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قال المركزي الروسي للصادرات اليوم الثلاثاء، إن شركات روسية أعربت عن استعدادها لتوريد مستشفيات متنقلة إلى دول شمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

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وأضاف المركز أنه في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم فإن شركة "برويكت تيخنيكا"، المتخصصة بصناعة المستشفيات المتنقلة، تتلقى الطلبات كل يوم على هذا النوع من المنتجات.

وأشار إلى أن الشركة تتسلم طلبات من دول رابطة الدول المستقلة وأمريكا اللاتينية وشمال إفريقيا.

ويشير المركز، إلى أن المستشفى المتنقل الواحد من الممكن أن يقدم الرعاية الصحية لنحو 300 مريض في اليوم.

ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه البيانات أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز مستوى الـ800 ألف شخص.

المصدر: "تاس"

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