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"إعمار" العقارية تعلق مشروعا ضخما وسط دبي

مال وأعمال

Reuters
"إعمار" العقارية تعلق مشروعا ضخما في وسط دبي
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أعلن متحدث باسم "إعمار" العقارية اليوم الثلاثاء، أن الشركة علقت أعمال بناء برج سكني من 77 طابقا في منطقة وسط مدينة دبي بالقرب من برج خليفة، الذي يعد أطول برج في العالم.

وقال المتحدث باسم "إعمار" ردا على استفسار لوكالة "رويترز"، إنه "في ضوء الوضع الحالي، أثرت تأخيرات في العمليات خارجة عن سيطرتنا على سير تنفيذ المشروع".

ولم يحدد المتحدث، الذي وصف التوقف بأنه مؤقت، موعدا لاستئناف البناء أو اكتماله.

وتعد "إعمار" أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي، ونفذت العديد من المشاريع الضخمة في الإمارات.

المصدر: "رويترز"

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