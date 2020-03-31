مكتب التحقيقات الأمريكي يلقي القبض على مواطن روسي بذريعة غسل الأموال

ألقى مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي القبض على المواطن الروسي مكسيم بويكو بتهمة غسيل الأموال، وفقا لما نشره موقع MSN.

والمواطن الروسي المذكور، قدم مع زوجته إلى الولايات المتحدة في يناير الماضي، وصرح فور وصوله بـ20 ألف دولار لديه جناها من تجارة العقارات والاستثمار في مجالات أخرى.

إلا أن مكتب التحقيقات الفدرالي اعتبر أن الأموال تم كسبها من غسيل أموال تعود لمجموعة إجرامية دولية باسم QQAAZZ.

وفي إطار القضية يتم التحقيق مع 5 مواطنين من لاتفيا، فيما يواجه المتهم عقوبة سجن تصل إلى 20 عاما في حال إدانته.

المصدر: "لينتا.رو"