 
مباشر
عاجل
مراسلتنا: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يدخل الحجر الصحي

مكتب التحقيقات الأمريكي يلقي القبض على مواطن روسي بذريعة غسل الأموال

مال وأعمال

مكتب التحقيقات الأمريكي يلقي القبض على مواطن روسي بذريعة غسل الأموال
Sputnik
مكتب التحقيقات الأمريكي يلقي القبض على مواطن روسي بذريعة غسل الأموال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nk6d

ألقى مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي القبض على المواطن الروسي مكسيم بويكو بتهمة غسيل الأموال، وفقا لما نشره موقع MSN.

والمواطن الروسي المذكور، قدم مع زوجته إلى الولايات المتحدة في يناير الماضي، وصرح فور وصوله بـ20 ألف دولار لديه جناها من تجارة العقارات والاستثمار في مجالات أخرى.

إلا أن مكتب التحقيقات الفدرالي اعتبر أن الأموال تم كسبها من غسيل أموال تعود لمجموعة إجرامية دولية باسم QQAAZZ.

وفي إطار القضية يتم التحقيق مع 5 مواطنين من لاتفيا، فيما يواجه المتهم عقوبة سجن تصل إلى 20 عاما في حال إدانته.

المصدر: "لينتا.رو"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا