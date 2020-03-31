روسيا.. فرض ضريبة دخل على الودائع المصرفية

صادق مجلس النواب الروسي اليوم على مشروع قانون يفرض ضريبة دخل على العائدات من الودائع المصرفية، التي تفوق مليون روبل (حوالي 12500 دولار).

وبناء على القانون الجديد ستفرض ضريبة دخل سنوية نسبتها 13% على فوائد الودائع، في حال تجاوز قيمة الودائع مستوى مليون روبل للشخص الواحد، وستطبق الضريبة في 2021.

كذلك تبنى مجلس النواب الروسي قانونا يسمح بمنح تأجيل لسداد الضرائب والرسوم وأقساط التأمين في عام 2020.

وتمنح الوثيقة الحكومة الروسية هذا العام الحق في تأجيل الموعد النهائي لدفع الضرائب، بما في ذلك الرسوم وأقساط التأمين، كذلك تعطي الحق في تأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية.

المصدر: وكالات روسية