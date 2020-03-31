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مسؤول: فيروس كورونا كشف نقاط ضعف الاقتصاد الأمريكي

مال وأعمال

مسؤول: فيروس كورونا كشف نقاط ضعف الاقتصاد الأمريكي
Globallookpress
مسؤول: فيروس كورونا كشف نقاط ضعف الاقتصاد الأمريكي
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قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، إن جائحة كورونا كشفت نقاط ضعف في الاقتصاد الأمريكي، إذ أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل مفرط على واردات طبية رخيصة.

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وأضاف لايتهايزر، أن على وزارء التجارة في مجموعة العشرين العمل على تقليص التعطيلات في إمدادات المنتجات الطبية لمحاربة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تشجع على تنويع الإمدادات، وتعمل على تشجيع المزيد من التصنيع داخل الولايات المتحدة.

واتفق وزراء التجارة بدول مجموعة العشرين الاثنين على إبقاء اقتصاداتهم مفتوحة وضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية وغيرها من السلع الحيوية لمكافحة انتشار الفيروس. 

وفي بيان مشترك بعد اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، تعهد وزراء التجارة باتخاذ "إجراءات ضرورية فورية" لتسهيل التجارة وتشجيع الإنتاج الإضافي للمعدات والأدوية. 

المصدر: "رويترز"

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