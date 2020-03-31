أردوغان: يجب أن نبقي على "دولاب العمل دائرا"

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهمية أن تواصل تركيا الإنتاج وتبقي "على دولاب العمل دائرا" أثناء انتشار فيروس كورونا، وذلك لدعم الصادرات والحفاظ على إمدادات السلع الأساسية.

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جاء تصريح الرئيس التركي الاثنين عقب اجتماع لمجلس الوزراء، وجدد أردوغان الدعوة إلى المواطنين لوضع أنفسهم في الحجر الصحي.

وقال: "الشيء الأكثر حساسية بالنسبة لنا هو أن نواصل الإنتاج للحفاظ على إمدادات السلع الأساسية ودعم الصادرات".

وأضاف: "تركيا بلد يحتاج إلى مواصلة الإنتاج والإبقاء على دولاب العمل دائرا في كل الظروف والملابسات".

وأشار إلى أن تركيا وضعت 41 منطقة سكنية تحت الحجر الصحي من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا.

واتخذت أنقرة إجراءات صارمة لتقييد الاختلاط الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس منذ تأكيد أول إصابة قبل حوالي ثلاثة أسابيع، لكن الحكومة أحجمت حتى الآن عن إصدار أمر للسكان للبقاء في منازلهم.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 10827 الاثنين، بينما توفي 168 شخصا بالمرض.

وأوقفت أنقرة كل الرحلات الجوية الدولية وقيدت السفر المحلي وأغلقت المدارس والحانات والمقاهي وعلقت صلاة الجماعة والمباريات الرياضية للتصدي لتفشي الفيروس.

المصدر: "رويترز"