مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين بشأن النفط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيجري في وقت لاحق من اليوم مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وقال الرئيس الأمريكي للقناة الأمريكية فوكس نيوز: "سأتصل مع السيد بوتين"​​​.

وعن القضايا التي ستتم مناقشتها، أشار إلى أنه يعتزم بحث أسعار النفط والتجارة ومواجهة انتشار فيروس كورونا مع الرئيس الروسي.

وأضاف، أن "السعودية وروسيا أصيبتا بالجنون بشأن أسعار النفط التي انخفضت بفعل تباطؤ اقتصادي ناجم عن الحاجة لإبطاء انتشار فيروس كورونا".

وعن تأثير هبوط الأسعار على قطاع النفط في الولايات المتحدة، قال وفقا لما نقلته وكالة "رويترز": "لا نريد صناعة ميتة تعرضت للتدمير، هذا سيء لهم، وسيء للجميع. هذا الصراع بين روسيا والسعودية يتعلق بكم البراميل التي سيضخانها. وكلاهما أصيبتا بالجنون".

وتأتي المكالمة في وقت تتعرض فيه أسواق النفط لضغوط متمثلة بمخاوف تراجع الطلب على الخام بسبب كورونا وزيادة معروض النفط بعد فشل دول "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد تخفيض الإنتاج إلى ما بعد مارس 2020.

يشار إلى أن أسعار النفط انخفضت خلال تعاملات اليوم إلى أدنى مستوى في 18 عاما.

المصدر: وكالات