"تويوتا": معظم مصانع أوروبا لن تستأنف العمل قبل 20 أبريل

قالت شركة "تويوتا موتور"، اليوم الاثنين، إنها ستمدد تعليق العمل بجميع مصانعها في أوروبا، وإنها لا تتوقع استئناف العمل قبل 20 أبريل المقبل.

ومع انتشار تفشي فيروس كورونا، علقت "تويوتا" الإنتاج منذ منتصف مارس الحالي تقريبا في فرنسا وبريطانيا وجمهورية التشيك وبولندا وتركيا والبرتغال.

وقالت إن مصنعها في روسيا سيغلق فقط اعتبارا من 30 مارس، وحتى الثالث من أبريل المقبل.

وكانت الشركة اليابانية قد أوقفت بالفعل الإنتاج في كامل أمريكا الشمالية.

المصدر: "رويترز"