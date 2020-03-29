قطر تخصص ضمانات للبنوك المحلية بقيمة 3 مليارات ريال

وجهت الحكومة القطرية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية قيمتها 3 مليارات ريال قطري لدعم القطاعين الاقتصادي والمالي، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مصرف قطر المركزي في بيان له، أن الأموال المخصصة ستأتي لمنح قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات عبر ضمانات يصدرها بنك قطر للتنمية للبنوك العاملة في الدولة وسيحدد مصرف قطر المركزي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية المعايير والآليات اللازمة لتنفيذ القرار.

بناء على توجيهات سمو أمير البلاد المفدى بدعم القطاع الاقتصادي والمالي في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يوجه بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري. #قناpic.twitter.com/sgsCnAwDSS — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 29, 2020

وأعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم عن تسجيلها 44 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 634، وأكدت شفاء 3 مصابين، وأول حالة وفاة جراء الفيروس في البلاد.

المصدر: وكالات