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قطر تخصص ضمانات للبنوك المحلية بقيمة 3 مليارات ريال

مال وأعمال

قطر تخصص ضمانات للبنوك المحلية بقيمة 3 مليارات ريال
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وجهت الحكومة القطرية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية قيمتها 3 مليارات ريال قطري لدعم القطاعين الاقتصادي والمالي، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مصرف قطر المركزي في بيان له، أن الأموال المخصصة ستأتي لمنح قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات عبر ضمانات يصدرها بنك قطر للتنمية للبنوك العاملة في الدولة وسيحدد مصرف قطر المركزي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية المعايير والآليات اللازمة لتنفيذ القرار.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم عن تسجيلها 44 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 634، وأكدت شفاء 3 مصابين، وأول حالة وفاة جراء الفيروس في البلاد.  

المصدر: وكالات

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