الهند: السعودية طمأنتنا على استمرار إمداداتها لنا بغاز البترول المسال

أعلن وزير النفط الهندي دارميندرا برادان اليوم، أنه بحث مع كبار المسؤولين السعوديين التطورات في سوق النفط العالمية، بما في ذلك ضمان استمرار إمدادات غاز البترول المسال إلى الهند.

وكتب الوزير الهندي عبر "تويتر" بعد محادثة عبر الفيديو مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية أمين الناصر: "الأمير عبد العزيز طمأن بأن هناك إمدادات من غاز البترول المسال في الأيام المقبلة لدعم حاجاتنا المحلية".

HRH Prince Abdulaziz assured of LPG supplies in the coming days to support our domestic requirement. — Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) March 29, 2020

وكانت شركتا تكرير هنديتان أعلنتا يوم الجمعة حالة القوة القاهرة في مشتريات الخام من الشرق الأوسط عقب تهاوي الطلب على الوقود بسبب إغلاق عام على مستوى البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا، ونظرا لامتلاء خزانات الشركتين، حسبما ذكرت مصادر لوكالة "رويترز".

وخفضت مصافي التكرير الهندية معدلات التشغيل في ظل تراجع الطلب على الوقود، لكن انخفاض معدلات تشغيل المصافي يعني أيضا انخفاض إنتاج غاز البترول المسال، بينما شهد الطلب على غاز الطهي زيادة كبيرة.

وتعتمد الهند على الواردات للحفاظ على استمرار خطوط الإمداد، والسعودية لا تزود الهند بالنفط الخام فحسب، بل تعتبر أكبر مصدر للغاز المسال إليها أيضا.

المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام هندية