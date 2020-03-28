وزير الاقتصاد الإيطالي: أوروبا ستحتاج لـ "خطة مارشال ضخمة" لإعادة إطلاق اقتصادها بعد وباء كورونا

أعرب وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو غوالتيري، عن ثقته بأن أوروبا ستحتاج إلى "خطة مارشال ضخمة" جديدة، لإعادة إطلاق اقتصادها بعد الضربة التي مني بها من جراء جائحة كورونا.

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وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، انتقد غوالتيري رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي نفت ضرورة إصدار سندات للدين المشترك من قبل دول الاتحاد الاوروبي.

وقال وزير الاقتصاد الإيطالي: "كلام رئيسة المفوضية كان خاطئا وأنا آسف لأنها قالته... أوروبا ستحتاج إلى "خطة مارشال ضخمة" لإعادة إطلاق اقتصادها بعد انقضاء الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال رئيس الحكومة الإيطالية إنه وافق على حزمة من الإجراءات الهادفة إلى مساعدة السكان الأكثر تضررا من وباء كورونا.

وأوضح كونتي أن مبلغا قدره 4.3 مليار يورو سيكون في متناول عمدات المدن مباشرة، لتمكينهم من التجاوب مع احتياجات السكان، إضافة إلى تحويل 400 مليون يورو إلى صندوق خاص بدعم "الناس الذين لا يملكون نقودا من أجل التسوق".

المصدر: رويترز