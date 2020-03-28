شركة "روس نفط" تعلن وقف أعمالها في فنزويلا وبيع أصولها هناك للحكومة الروسية

أعلنت شركة "روس نفط" أكبر منتج للنفط في روسيا، وقف أعمالها في فنزويلا وبيع أصولها في هذا البلد لشركة تملكها الحكومة الروسية.

وقالت "روس نفط" في بيان صدر عنها، إنها وقعت اتفاقية مع شركة مملوكة للحكومة الروسية بنسبة 100%، تبيعها بموجبها حصصها، وتنهي مشاركتها في جميع المشاريع في

فنزويلا.

كما تشمل الصفقة تنازل "روس نفط" عن حصصها في شركات التعدين Petromonagas وPetroperija وBoqueron وPetromiranda وPetrovictoria، وشركات خدمات الحقول النفطية والعمليات التجارية.

وأضافت "روس نفط" أن إحدى الشركات التابعة لها ستحصل نتيجة للصفقة وبيع الأصول، على حزمة من الأسهم تعادل نسبتها 9.6%.

يتبع..