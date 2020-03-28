خطر كورونا لا يدفع ترامب لتعليق تحصيل الرسوم على الواردات

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تقارير إعلامية ذكرت أن إدارته تعتزم تعليق تحصيل الرسوم على السلع المستوردة إلى البلاد لمدة ثلاثة أشهر، من ضمن خطة مواجهة وباء فيروس كورونا.

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ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق عن مسؤولين لم تسمهم، أن إدارة ترامب تخطط لتعليق تحصيل رسوم الاستيراد لمدة 3 أشهر من أجل تقديم دعم مالي للشركات الأمريكية وسط جائحة فيروس كورونا. وفي الوقت نفسه، اعتبرت الصحيفة، أنه لا توجد خطط واضحة لإلغاء الرسوم والضرائب على الواردات.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بثته شبكة "فوكس نيوز" الليلة الماضية: "هذه أخبار زائفة، أخبروا "وول ستريت جورنال" أن أخبارها وهمية".

ووقعت الولايات المتحدة والصين على الجزء الأول من الاتفاقية التجارية الجديدة بينهما في 15 يناير الماضي، وبموجبها احتفظت واشنطن بفرض رسوم بقيمة 25% على سلع صينية تبلغ قيمة الوارد منها حوالي 250 مليار دولار، إلى جانب 7.5% على سلع بقيمة 120 مليار دولار.

المصدر:"نوفوستي"