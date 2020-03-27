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البنك الدولي: دول عديدة ستحتاج لتخفيف أعباء الديون

مال وأعمال

البنك الدولي: دول عديدة ستحتاج لتخفيف أعباء الديون
Reuters FLORENCE LO
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس
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صرح رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، بأن دولا كثيرة ستحتاج إلى تخفيف أعباء الديون أو إعادة هيكلتها بسبب تأثير فيروس كورونا على اقتصادها.

وقال مالباس إن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم مدفوعات خدمة الديون الرسمية للدول الأعضاء في مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي والخاصة بمساعدة الدول الفقيرة، تناهز 14 مليار دولار في عام 2020، وذلك مع حساب الفوائد ومدفوعات سداد القروض.

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وأضاف مالباس أن البنك الدولي يعمل حاليا مع 35 دولة لإعادة تشغيل المشاريع القائمة لغرض محاربة فيروس كورونا، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه قد تمت الموافقة على مشاريع بقيمة نحو مليار دولار.

وأكد كذلك أنه سيحيل المشاريع الـ25 الأولى للتعامل مع فيروس كورونا إلى مجلس إدارة البنك للموافقة عليها اليوم الجمعة، مضيفا أن قيمتها تقدر بملياري دولار.

المصدر: رويترز

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