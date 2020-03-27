هبوط حاد للبورصة الأمريكية

تراجعت مؤشرات البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما تصدرت الولايات المتحدة دول العالم بعدد المصابين بفيروس كورونا.

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وانخفض مؤشر "داو جونز الصناعي" في مطلع التعاملات بنسبة 2.9% إلى 21898.47 نقطة، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.82% مسجلا 2555.87 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 3.12% إلى 7554.25 نقطة.

وبذلك تكون المؤشرات الأمركية قد انهت موجة صعود استمرت لمدة 3 أيام كانت هي الأفضل للمؤشرين "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز الصناعي".

وخيمت مخاوف اقتصادية على نفوس المتعاملين بسبب الأضرار المحتملة لفيروس كورونا، ولاسيما بعدما تصدرت الولايات المتحدة دول العالم بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتي بلغت حتى الآن 85762 حالة.

المصدر: وكالات