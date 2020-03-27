صحيفة: مصافي النفط في أوروبا وأمريكا ترفض شراء الخام السعودي

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، أن مصافي النفط في الولايات المتحدة وأوروبا ترفض شراء كميات إضافية من النفط السعودي، رغم انخفاض أسعار الخام في الأسواق.

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ووفقا للمصادر فإن السعودية تواجه صعوبة في العثور على مشترين جدد، وعن أسباب رفض المصافي في أوروبا وأمريكا شراء الكميات الإضافية، قالت المصادر إن المشترين يواجهون صعوبة في تخزين النفط الإضافي.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الطلب على الذهب الأسود تراجعا لدى بعض الدول في آسيا، حيث يشير تجار إلى أن الطلب على النفط انخفض في الهند ويعود ذلك إلى الوضع المرتبط بانتشار فيروس كورونا التاجي.

أما فيما يتعلق بصادرات النفط الروسي، فذكرت الصحيفة أن روسيا استطاعت توجيه إمدادات الخام إلى الصين، حيث بدء الطلب على الخام يتعافى.

وهبطت أسعار النفط في الأسواق بعد فشل دول تحالف "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج، وتقديم الرياض خصومات على أسعار النفط وإعلانها العزم على زيادة الإنتاج في أبريل إلى 13 مليون برميل يوميا.

وتؤكد "وول ستريت جورنال" أن الرياض من خلال خفض الأسعار تسعى لزيادة حصتها في أسواق النفط، وخاصة في أجزاء أوروبا، على حساب حصة روسيا.

المصدر: "نوفوستي"