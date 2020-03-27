كورونا يهدد السياحة في دول آسيا والمحيط الهادئ

حذر تقرير اليوم الجمعة من تراجع السياحة في دول آسيا والمحيط الهادئ بسبب فيروس كورونا، في الوقت الذي تراجع فيه عدد السياح في هذه المناطق لأكثر من 10% هذا العام.

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ومن المرجح أن تشهد دول آسيا والمحيط الهادئ تراجعا في عدد السياح من 9% إلى 12% في 2020، في أعقاب تفشي "كوفيد-19"، وفقا لما قاله المركز الكوري للثقافة والسياحة في تقرير.

ويتوقع التقرير، الذي استند لبيانات صادرة من منظمة السياحة العالمية واتحاد النقل الجوي الدولي، انخفاضا في عدد السياح الدوليين بنسبة تتراوح ما بين 1% و3%، بسبب فرض الكثير من قيود السفر عالميا.

وتتخوف كوريا الجنوبية من أن تصبح واحدة من الدول التي ستتضرر بشدة من بين دول آسيا والمحيط الهادئ، وبشكل خاص لأن الصين تستحوذ على 20% من إنفاق السياح الأجانب داخل كوريا، كما ستتضرر تايلاند واليابان وفيتنام نظرا لاعتماد هذه الدول بشكل كبير على السياح الصينيين في عائداتها السياحية.

كما يتخوف الكثيرون من أن تفشي الفيروس بهذه الوتيرة السريعة قد يؤثر على صناعة الطيران العالمية التي تشهد حاليا انخفاضا كبيرا في عدد السياح والعائدات.

ومن المرجح أن تنخفض عائدات شركات الطيران العالمية بحوالي 113 مليار دولار في 2020 إذا استمر تفشي العدوى على نطاق واسع، وفقا للتقرير.

المصدر: "يونهاب"