 
مباشر
عاجل
صندوق سيادي روسي: اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+" قد يستأنف إذا انضمت إليه دول أخرى

كورونا يهدد السياحة في دول آسيا والمحيط الهادئ

مال وأعمال

كورونا يهدد السياحة في دول آسيا والمحيط الهادئ
Reuters
كورونا يهدد السياحة في دول آسيا والمحيط الهادئ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nj1g

حذر تقرير اليوم الجمعة من تراجع السياحة في دول آسيا والمحيط الهادئ بسبب فيروس كورونا، في الوقت الذي تراجع فيه عدد السياح في هذه المناطق لأكثر من 10% هذا العام.

إقرأ المزيد
ترامب: قادة G20 عازمون بشدة على تجاوز أزمة كورونا
ترامب: قادة G20 عازمون بشدة على تجاوز أزمة كورونا

ومن المرجح أن تشهد دول آسيا والمحيط الهادئ تراجعا في عدد السياح من 9% إلى 12% في 2020، في أعقاب تفشي "كوفيد-19"، وفقا لما قاله المركز الكوري للثقافة والسياحة في تقرير.

ويتوقع التقرير، الذي استند لبيانات صادرة من منظمة السياحة العالمية واتحاد النقل الجوي الدولي، انخفاضا في عدد السياح الدوليين بنسبة تتراوح ما بين 1% و3%، بسبب فرض الكثير من قيود السفر عالميا.

وتتخوف كوريا الجنوبية من أن تصبح واحدة من الدول التي ستتضرر بشدة من بين دول آسيا والمحيط الهادئ، وبشكل خاص لأن الصين تستحوذ على 20% من إنفاق السياح الأجانب داخل كوريا، كما ستتضرر تايلاند واليابان وفيتنام نظرا لاعتماد هذه الدول بشكل كبير على السياح الصينيين في عائداتها السياحية.

كما يتخوف الكثيرون من أن تفشي الفيروس بهذه الوتيرة السريعة قد يؤثر على صناعة الطيران العالمية التي تشهد حاليا انخفاضا كبيرا في عدد السياح والعائدات.

ومن المرجح أن تنخفض عائدات شركات الطيران العالمية بحوالي 113 مليار دولار في 2020 إذا استمر تفشي العدوى على نطاق واسع، وفقا للتقرير.

المصدر: "يونهاب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا