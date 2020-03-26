كم يوما ستكفي 2 تريليون دولار الولايات المتحدة؟

يرى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، أن حزمة المساعدات البالغة تريليوني دولار مصممة لدعم الاقتصاد الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر.

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وقال: "نعتقد أن المساعدات ستكفي لثلاثة أشهر. نأمل ألا نحتاجها، نأمل أن تنتهي هذه الحرب بشكل أسرع، لكننا نتوقع أن تغطي هذه الأموال الكبيرة احتياجات الاقتصاد".

وأضاف، أن جزءا كبيرا من هذه الأموال سيتم توزيعها كقروض، وستتم إعادتها إلى الميزانية.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع أمس مشروع قانون بتريليوني دولار يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وكذلك توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.

المصدر: "نوفوستي"