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"بيجو" تستأنف إنتاج السيارات في مدينة ووهان الصينية

مال وأعمال

Reuters JS/
مصنع لبيجو في الصين -أرشيف-
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أفادت شركة تصنيع السيارات الفرنسية "بيجو" بأنها استأنفت عملية إنتاج السيارات في مصنعها بمدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، بالشراكة مع شركة "دونغفينغ موتور" الصينية.

وكانت شركة "بيجو" تسعى لإعادة فتح مصنعها بووهان في 3 فبراير المنصرم، غير أن التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد دفعها لتأجيل هذه الخطوة في العديد من المرات.

يذكر أن الشركتين تصنعان السيارات في موقعين آخرين في تشنغدو وشيانغيانغ.

وظهر كورونا أول مرة في مدينة ووهان وانتشر بعدها في معظم دول العالم.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

المصدر: "رويترز"

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