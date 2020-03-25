الأسهم الأمريكية ترتفع مع اتفاق واشنطن على مساعدة بتريليوني دولار

واصلت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء، انتعاشها القوي الذي بدأ الجلسة السابقة مع توصل الساسة في واشنطن إلى اتفاق على حزمة تحفيز بتريليوني دولار.

وتهدف حزمة التحفيز إلى مساعدة الشركات وملايين الأمريكيين المتضررين من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 10.44 نقطة بما يعادل 0.43 بالمئة ليصل إلى 2457.77 نقطة، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 345.43 نقطة أو 1.67 بالمئة مسجلا 21050.34 نقطة.

كما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 3.50 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 7421.36 نقطة.

جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة الأمريكية، ارتفعت خلال تعاملات يوم الثلاثاء، وسجل مؤشرها "داو جونز الصناعي" أكبر المكاسب بالنسبة المئوية في جلسة واحدة منذ 1933.

وجاء الارتفاع بعدما قال المشرعون الأمريكيون إنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق على حزمة إنقاذ اقتصادي، مما أشاع بعض التفاؤل في الأسواق المضطربة بفعل أكبر موجة بيع منذ الأزمة المالية، وسط مخاوف من تداعيات انتشار كورونا.

المصدر: وكالات