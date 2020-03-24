الخطة الأمريكية لدعم الاقتصاد!

يناقش مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا طارئا لدعم الاقتصاد بتريليوني دولار للتخفيف من تأثير تداعيات فيروس كورونا على صحة الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

وإليكم بعض تفاصيل الحزمة التي يناقشها المشرعون الأمريكيون، وينبغي المصادقة عليها في مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس قبل أن يقرها الرئيس دونالد ترامب.

نحو 500 مليار دولار – المدفوعات المباشرة للمواطنين، حيث سيحصل كل فرد تقل مداخيله السنوية عن 75 ألف دولار على مبلغ يصل إلى 1200 دولار، إلى جانب المدفوعات الإضافية للعائلات مع الأطفال بقدر 3 آلاف دولار لكل عائلة من 4 أفراد.

نحو 500 مليار دولار – مساعدات لدعم السيولة النقدية للقطاعات المتضررة جراء فيروس كورونا، بما في ذلك 61 مليار دولار لشركات الطيران، 32 مليارا منها على شكل منح و29 مليارا على شكل قروض.

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نحو 350 مليار دولار – قروض لمشاريع الأعمال الصغيرة.

نحو 250 مليار دولار – توسيع التأمين من البطالة.

نحو 150 مليار دولار – الدعم لحكومات الولايات والسلطات المحلية.

نحو 130 مليار دولار – مساعدات للمستشفيات.

45.8 مليار دولار – دعم الوكالات والهيئات الحكومية، حسب مقترح البيت الأبيض.

أكثر من 10 مليارات دولار – دعم لتطوير الأدوية.

4 مليارات دولار – شراء الكمامات والقفازات الطبية بالإضافة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، تقدمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بمقترح خاص بها، يقضي بتخصيص 2.5 تريليون دولار لدعم الاقتصاد. وتضم هذه الحزمة البديلة دعم السلطات المحلية وزيادة المدفوعات للأفراد المقترحة من قبل الشيوخ من 1200 إلى 1500 دولار، والقروض للشركات وتمويل الرعاية الطبية للمصابين ودعم المستشفيات والمدارس والجامعات وغيرها من الإجراءات.

المصدر: رويترز