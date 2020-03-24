الأسواق المالية تسجل نموا بانتظار تريليوني دولار من الكونغرس

سجلت الأسواق المالية في الولايات المتحدة وحول العالم نموا هو الأكبر خلال الشهر الأخير وسط التوقعات باتفاق الكونغرس على حزمة مساعدات بتريليوني دولار لحماية الاقتصاد من تأثير كورونا.

ويأمل المستثمرون بأن تسمح حزمة المساعدات التي يعدها الكونغرس لتحفيز الاقتصاد والحد من تأثير فيروس كورونا عليه، بالإضافة إلى إجراءات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، بتفادي الركود العالمي.

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وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 6.7 بالمئة حتى تصل إلى 1672.60 دولار للوقية.

كما سجلت البورصات الأمريكية والأوروبية نموا بـ 6% أو أكثر.

وحقق مؤشر MSCI مكاسب بنسبة 7%، وهي الكبرى خلال يوم واحد خلال الشهر الأخير.

وارتفع مؤشر STOXX 600 الأوروبي بـ 8.4% في أكبر قفزة له منذ عام 2008، على الرغم من أن المؤشر لا يزال أدنى بـ 30% من مستواه القياسي الذي حققه في فبراير الماضي.

وسجلت الأسواق الألمانية ارتفاعا بـ 11% والبريطانية 9%، بالإضافة إلى تصاعد أوراق الأسواق النامية بـ 6.04%.

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نمو مؤشرات وول ستريت

وفي وول ستريت بنيويورك، ارتفع مؤشر Dow Jones بـ 1591.77 نقطة أو 8.56% ليصل إلى 20183.7 نقطة، وS&P بـ 158.39 نقطة أو 7.08% ليصل إلى 2395.79 نقطة وNasdaq كسب 429.93 نقطة (6.27%) ليصل إلى 7290.61 نقطة.

ويأتي ذلك بعد خسائر قياسية لوول ستريت كانت الأسوأ منذ 3 سنوات، وانخفاض Dow Jones بـ 8% وسط الغموض الذي كان يكتنف مصير مشروع القانون الذي يناقشه الكونغرس.

الضوء في الأفق

وجاء نمو الأسواق المالية ردا على تأكيد كبار المسؤولين في الكونغرس عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي أنهم اقتربوا من الصفقة بشأن مشروع القانون لتقديم الدعم للاقتصاد بحجم تريليوني دولار بموازاة خطوات المجلس الاحتياطي الأمريكي لشراء سندات الشركات وإعلانه عن استعداده لتقديم القروض للشركات.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل تعليقا على آفاق التشريع، "إننا قريبون جدا" من الاتفاق، بينما أكد كبير الديمقراطيين في المجلس أنه لا يرى أي عائق لا يمكن تجاوزه في أقرب وقت.

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وتشير التقارير إلى أن عدة مسائل فقط لا تزال عالقة بشأن الاتفاق.

بالإضافة إلى ذلك، نقلت قناة ABC الأمريكية عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بينس أجريا اتصالا بعدد من كبار المستثمرين من وول ستريت لمناقشة الوضع.

وأدلى دونالد ترامب كذلك بتصريحات متفائلة بشأن عودة مشاريع الأعمال إلى عملها الطبيعي بحلول منتصف أبريل المقبل، على الرغم من أن القيود المفروضة على مختلف أنشطة الحياة بسبب انتشار فيروس كورونا لا تزال قائمة.

المصدر: رويترز