انخفاض مؤشر الخوف في أوروبا والأسهم تشهد أفضل جلسة منذ 2008

صعدت الأسهم الأوروبية متعافية من خسائر أسبوع، إذ شجعت احتمالات حدوث استقرار نوعا ما نتيجة إجراءات التحفيز الأخيرة على الشراء في الأسواق التي تقبع عند أدنى مستوياتها في 7 سنوات.

وقفز المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 8.4 بالمئة في أقوى جلسة له منذ أواخر 2008، ومازال المؤشر منخفضا 30 بالمئة تقريبا عن ذروة فبراير 2020، وذلك بعد أن أثارت المخاوف حيال الصدمة الاقتصادية لفيروس كورونا حمى بيع في شتى القطاعات على مدى الأسابيع الأخيرة.

وساد الإرتفاع جميع أسهم المؤشر تقريبا، في ظل معنويات إيجابية أيضا بفعل قفزة في الأسهم على الجانب الآخر من الأطلسي، ومن المعتقد أن التقييمات المنخفضة تشجع بدرجة ما على اقتناص الصفقات.

وصعدت الأسهم الإيطالية نحو 9 بالمئة، في أفضل أيامها في قرابة عشر سنوات، إذ أظهرت أحدث الأرقام تباطؤا في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس المتسبب في مرض كوفيد-19، مما زاد الآمال في أن المرحلة الأشد وطأة من التفشي ربما بصدد الانقضاء.

وقفزت أسهم ألمانيا حوالي 11 بالمئة، بينما زاد مؤشر الأسهم القيادية البريطاني 9 بالمئة، وشهدت كلتا البورصتين أفضل جلساتها منذ 2008.

وكان قطاعا الموارد الأساسية والنفط والغاز هما الأفضل أداء اليوم الثلاثاء، إذ زاد كل منهما بأكثر من 15 بالمئة، علما أن كلا القطاعين تعافيا من أدنى مستوياتهما في عدة سنوات.

إلى ذلك، انخفض ما يعرف بمؤشر الخوف في أوروبا إلى 52.53، وهو أدنى مستوى في حوالي أسبوعين، بعد أن قفز لأعلى مستوياته في 12 عاما في وقت سابق هذا الشهر.

المصدر: رويترز