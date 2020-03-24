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الكويت تتخذ إجراءات لدعم الشركات الصغيرة والمواطنين

مال وأعمال

الكويت تتخذ إجراءات لدعم الشركات الصغيرة والمواطنين
Reuters
الكويت تتخذ إجراءات لدعم الشركات الصغيرة والمواطنين
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اتخذت السلطات في الكويت، اليوم الثلاثاء، إجراءات لدعم الشركات الصغيرة والمواطنين لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا القاتل.

وقال اتحاد مصارف الكويت، في بيان اليوم، إنه تقرر تأجيل تسديد أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة 6 شهور، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على التأجيل.

وأضاف البيان أن الاتحاد قرر أيضا تأجيل أقساط البطاقات الائتمانية للمواطنين 6 شهور، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على التأجيل,

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بالفيروس القاتل بلغ في الكويت حتى الآن قرابة 191 شخصا.

المصدر: "رويترز"

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