الحكومة الروسية تخصص أموالا لبناء 16 مركزا طبيا للعسكريين

خصصت الحكومة الروسية نحو 8.8 مليار روبل (نحو 110 ملايين دولار) لوزارة الدفاع الروسية لبناء 16 مركزا طبيا للعسكريين.

وقالت الحكومة الروسية في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، إن الأموال ستخصص من الصندوق الاحتياطي وستمول لبناء 16 مركزا صحيا بهدف تقديم المساعدة الطبية للمرضى، الذين يعانون من أمراض معدية من بين الأفراد العسكريين.

ووفقا لتعليمات الحكومة يتوجب على وزارة الدفاع الروسية تقديم تقرير بشأن الاستخدام الفعال للأموال قبل 21 فبراير 2021.

المصدر: "نوفوستي"