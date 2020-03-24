وزير روسي يطمئن بشأن وضع المنتجات الزراعية والغذائية في البلاد

طمأن وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، السكان بشأن كفاية المواد الاستهلاكية في البلاد، وأكد عدم وجود عجز في المنتجات الزراعية والغذائية.

وقال خلال اجتماع لرصد الوضع الراهن في سوق المنتجات الزراعية والغذائية في روسيا، إنه لم تلاحظ قفزات حادة في الأسعار، كما أنه لا يوجد عجز في المنتجات، ولكن رغم ذلك يجب تشديد الرقابة على مخازن البيع.

وأكد الوزير وجود استقرار في سوق المنتجات الزراعية والغذائية في روسيا رغم إقبال المواطنين على شراء أصناف معينة بكثرة بعد فرض تقيدات على حركة السكان بالارتباط في تفشي فيروس كورونا.

المصدر: "نوفوستي"