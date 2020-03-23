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الأسهم الأمريكية تواصل خسائرها رغم إجراءات غير مسبوقة من مجلس الاحتياطي

مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تواصل خسائرها رغم إجراءات غير مسبوقة من مجلس الاحتياطي
Reuters
الأسهم الأمريكية
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واصلت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين، خسائرها رغم إجراءات غير مسبوقة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتفاقمت خسائر الأسهم الأمريكية مع إجبار فيروس كورونا سريع الانتشار، الولايات على الدخول في حالة إغلاق عام.

وألقى الإغلاق العام بظلاله على خطوات غير مسبوقة من مجلس الاحتياطي الاتحادي لتدعيم الائتمان في شتى قطاعات الاقتصاد.

وبناء على أحدث البيانات المتاحة، تراجع المؤشر "داو جونز الصناعي" 575.58 نقطة بما يعادل ثلاثة بالمئة إلى 18598.4 نقطة، فيما هبط المؤشر "ستاندرد اند بورز" 500 بمقدار 65.55 نقطة أو 2.84 بالمئة ليسجل 2239.37 نقطة.

كما هبط المؤشر "ناسداك" المجمع 16.37 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 6863.14 نقطة.

المصدر: رويترز

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