انهيار عدد الرحلات بين الولايات المتحدة ودول شملتها التقييدات الأمريكية بنسبة 87%

أعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الأمن الداخلي الأمريكي أن عدد الرحلات بين الولايات المتحدة والدول التي شملتها التقييدات الأمريكية المفروضة مؤخرا على السفر إليها، انخفض بنسبة 87%.

إقرأ المزيد

وفي تصريح صحفي، اليوم الاثنين، قال المسؤول إن عدد الرحلات والركاب ليس كافيا كي تتمكن شركات الطيران من تنفيذ رحلات من مكان إلى آخر.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن الولايات المتحدة تحاول استخدام ما تبقى من الرحلات المتنظمة لضمان عودة المواطنين الأمريكيين إلى وطنهم والأوروبيين إلى أوروبا.

وسابقا حجبت الولايات المتحدة الدخول إلى أراضها، ولمدة 30 يوما، عن أشخاص زاروا 26 دولة من دول منطقة شنغن، وهي منطقة تشمل معظم البلدان الأوروبية.

من جهته، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على دخول مواطني دول غير أعضاء في منطقة شنعن إلى أراضيه، وذلك ضمن إجراءات أخرى هادفة إلى الحد من انتشار وباء كورونا.

المصدر: نوفوستي