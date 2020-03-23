دول "G20" تتفق على وضع خطة مشتركة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا

اتفقت الدول الأعضاء في مجموعة "G20" على وضع خطة عمل اقتصادية مشتركة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الأمانة العامة السعودية المسؤولة حاليا عن فعاليات "G20"، في بيان صدر عقب اجتماع افتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في المجموعة، أنهم اتفقوا على "مراقبة تطورات جائحة فيروس كورونا عن كثب" بما يشمل تأثيراته على الأسواق والأوضاع الاقتصادية.

واتفق وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية كذلك، حسب البيان، على وضع "خطة عمل مشتركة" لمواجهة تداعيات فيروس كورونا تتضمن إجراءات انفرادية وجماعية.

كما بحثوا، حسب البيان، دور صندوق النقد والبنك الدوليين وجهات الإقراض الثنائي ومتعدد الأطراف في معالجة مخاطر الديون المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

وتطرقوا أيضا إلى مسألة التحضير لقمة افتراضية لزعماء مجموعة "G-20" للدول الصناعية الكبرى "خلال أيام قليلة"، لكن البيان لم يذكر أي موعد محدد لهذه المحادثات المرتقبة.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 367 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 16098 وفاة و101065 حالة شفاء.

المصدر: رويترز + وكالات