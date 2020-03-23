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البنك المركزي المصري يصدر تعليمات بخفض الفائدة على الودائع بالدولار

مال وأعمال

البنك المركزي المصري يصدر تعليمات بخفض الفائدة على الودائع بالدولار
Reuters
البنك المركزي المصري
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قال مصرفيون إن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للبنوك بخفض الفائدة على الودائع بالدولار إلى 1% فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) كحد أقصى يصرف كل ثلاثة أشهر.

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وأوضح مصرفي بأحد البنوك الحكومية طالبا عدم نشر اسمه لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، أنه تم تخفيض سعر الفائدة بدلا من 1.5% فوق ليبور، والهدف من الإجراءات هو السيطرة على سوق الصرف وتحجيم التعامل بالدولار، المتوقع بعد خفض سعر الفائدة.

وكان البنك المركزي المصري قد خفض الأسبوع الماضي أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة عقب تخفيضات كبيرة من البنوك المركزية العالمية والإقليمية في إطار إجراءات تحفيز اقتصادي في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

المصدر: رويترز

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