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السعودية تعلن عن إجراء لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسط

مال وأعمال

السعودية تعلن عن إجراء لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسط
Reuters
السعودية تعلن عن إجراء لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسط
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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) عن إجراءات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

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وقالت، في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، إنها ستقدم تمويلا ميسرا بقيمة 13.3 مليار ريال (حوالي 3.54 مليار دولار) لدعم استمرارية أعمال المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ووفقا للمركزي السعودي فإن التمويل سيقدم لمدة عام واحد، ويمكن تمديده لعام آخر.

ويأتي التمويل كجزء من برنامج دعم القطاع الخاص، الذي أعلن عنه المركزي في 14 مارس، بقيمة إجمالية 50 مليار ريال.

(الدولار = 3.7530 ريال سعودي)

المصدر: "رويترز"

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