"موتوكورب" الهندية تغلق مصانعها بسبب "كورونا"

قالت شركة هيرو موتوكورب الهندية إنها ستغلق جميع منشآتها التصنيعية في الداخل والخارج حتى 31 مارس، لحماية العاملين فيها من جائحة فيروس كورونا سريع الانتشار.

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وأوضحت الشركة في بيان لها أمس السبت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أولويتنا القصوى هي صحة ورفاهية موظفينا. فمع تصاعد انتشار فيروس كورونا، نوقف عمل جميع مصانعنا على مستوى العالم. وسيستمر الموظفون في العمل من منازلهم".

وتملك شركة هيرو موتوكورب مصانع في الهند وبنغلادش وكولومبيا.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي في البلاد، حيث أعلن، فيلامفيل موراليدهاران، وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن 276 هنديا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن من بين المصابين 39 شخصا أجنبيا، وهم من إيطاليا والفلبين وبريطانيا وكندا وإندونيسيا وسينغافورة.

وأوضحت أن أغلب الإصابات تم تسجيلها في ولاية ماهارشتا، غربي البلاد حيث تم التأكد من 49 إصابة، وفي ولاية كيرالا في الجنوب الغربي 33 إصابة، والإصابات الأخرى موزعة على مختلف أنحاء البلاد.

Our top priority is the health and well-being of our employees. With #COVID-19 situation escalating, we are halting operations at all our manufacturing plants globally. Employees at our corporate offices will continue to work from home.#StaySafe#StayHealthypic.twitter.com/yEkhGiBfz3 — Hero MotoCorp (@HeroMotoCorp) March 21, 2020

المصدر: RT