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"كورونا" يسبب ارتفاع أسعار البضائع الاستهلاكية في الصين

مال وأعمال

Reuters
بنك الصين
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قال مسؤول بالبنك المركزي الصيني اليوم الأحد إنه من المتوقع استمرار الضغوط التي تدفع أسعار بضائع الاستهلاك للارتفاع بسبب فيروس كورونا في المدى القريب.

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وأضاف المسؤول أن الضغط سينحسر تدريجيا ولا أساس للتضخم والانكماش في المدى الطويل.

وأبلغ، تشن يو لو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني (المركزي)، في إيجاز صحفي أن إجراءات استيعاب أثر الفيروس المتخذة حتى الآن حققت نتائج كبيرة.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أعلنت السلطات الصينية، تسجيل فقط 6 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء هذا الوباء في البلاد إلى 3255 شخصا.

المصدر: رويترز

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