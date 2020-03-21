"أوبر" تعلق خدماتها في السعودية حتى إشعار آخر!

قالت شركة "أوبر" إنها علقت عملياتها لسيارات الأجرة في السعودية حتى إشعار آخر، بسبب الإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية.

وقال متحدث باسم شركة "أوبر" لرويترز: "في ضوء الإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية، نعلق عمل أوبر تاكسي في المملكة حتى إشعار آخر".

ولم تتأثر خدمات "أوبر" التي ينقل بها السائقون الركاب بسياراتهم الخاصة بالقرار، كما لم تتأثر خدمات توصيل الطعام.

وعلقت السعودية خدمات سيارات الأجرة العادية وكذلك المعتمدة كإجراء احترازي للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت السعودية تسجيل 344 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.

المصدر: وكالات