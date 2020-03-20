البنوك التونسية تؤجل سداد قروض أصحاب الدخول الضعيفة لمدة 6 أشهر

قالت مصادر مصرفية يوم الجمعة، إن البنوك التونسية ستؤجل سداد قروض أصحاب الدخول الضعيفة لمدة ستة أشهر لاحتواء آثار فيروس كورونا.

وتتوقع تونس ركودا اقتصاديا هذا العام لأسباب منها آثار فيروس كورونا، وهو ما دفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس هذا الأسبوع.

وكانت السلطات التونسية قد أكدت تسجيل 15 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 54 شخصا.

وأعلنت نصاف بن علية، المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، عن تسجيل الحالات الجديدة بعد صدور نتائج 79 تحليلا مخبريا.

وقالت إن الإصابات تعود إلى 36 حالة قدمت من الخارج و18 حالة محلية.

إلى ذلك، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة، حجرا صحيا كاملا في البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر الرئيس التونسي أمرا بمنع التنقل بين المدن إلا للضرورة القصوى، كما طلب من أغلب المواطنين البقاء في بيوتهم.

كما دعا التونسيين إلى عدم الجزع والخوف، قائلا إن تونس قادرة على التصدي لهذا الفيروس، مشيرا إلى أنه يتعين الاهتمام بأصحاب الدخل المنخفض.

المصدر: وكالات