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البورصات الأوروبية تصعد لليوم الثاني على التوالي

مال وأعمال

البورصات الأوروبية تصعد لليوم الثاني على التوالي
Reuters
البورصات الأوروبية تصعد لليوم الثاني على التوالي
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قفزت الأسهم الأوروبية اليوم إثر موجة من التحفيز المالي أغرت المستثمرين بالشراء مجددا بالأسواق بعد أيام من عمليات بيع بفعل مؤشرات على أن العالم يتجه صوب ركود كبير بفعل كورونا.

وبحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينيتش، ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 4.9%، متجها صوب محو خسائر الأسبوع بالكامل.

وقفزت أسهم السفر والترفيه بنسبة 7.6% في تحرك مفاجئ، لتقود المكاسب بين القطاعات الفرعية الأوروبية، بينما أضافت شركات الطاقة 7.3% على خلفية تعافي أسعار النفط، كما قفزت أسهم البنوك بنسبة 4.2% من أدنى مستوياتها في ثلاثة عقود.

إلا أن المؤشر "ستوكس 600" بصدد تسجيل أسوأ أداء في شهر منذ أكتوبر 1987 إذ يجبر فيروس كورونا سريع الانتشار العديد من الدول في الاتحاد الأوروبي لفرض حالة عزل.

المصدر: "رويترز"

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