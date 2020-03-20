تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن زيادة الإقبال على الكمبيوترات المحمولة في روسيا، مع انتقال الكثيرين للعمل من البيت بسبب فيروس كورونا.

واتخذت العديد من الدوائر والشركات الروسية إجراءات احترازية لحماية موظفيها من الفيروس، حيث بدأ جزء منهم العمل من المنزل، وخاصة الكادر الإداري.

وذكر موقع "أر بي كا" أن السوق في روسيا تشهد الآن نقصا في معروض الكمبيوترات المحمولة، في ظل زيادة الإقبال عليها وتوقف الإنتاج في الصين خلال الفترة الماضية.

ووفقا للموقع الاقتصادي فإن مبيعات الكمبيوترات المحمولة ارتفعت في روسيا في الفترة من 2 وحتى 8 مارس بنسبة 10%، وفي الفترة من 9 وإلى 15 من الشهر الحالي بنسبة 27%.

كذلك من العوامل التي ساهمت في زيادة الإقبال هو ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث اتجه الكثيرون نحو شراء الإلكترونيات قبل البدء بارتفاع أسعارها.

المصدر: "نوفوستي"