البورصة الأمريكية تغلق مرتفعة بعد إجراءات في أنحاء العالم

حققت الأسهم الأمريكية مكاسب أمس مع اتخاذ البنوك المركزية في العالم مزيدا من الإجراءات العاجلة لمساعدة أسواق المال على التأقلم مع الأضرار الاقتصادية العميقة الناجمة عن فيروس كورونا.

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وارتفع المؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.95% ليصل إلى 20088.55 نقطة، وزاد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.48% مسجلا 2409.5 نقطة، وتقدم المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 2.3% إلى 7150.58 نقطة.

وجاء الارتفاع في ظل محفزات أعلنت عنها دول في العالم، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، حيث أعلن البنك المركزي الأوروبي عن إطلاق برنامج بقيمة 750 مليار يورو للحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

كذلك كشف مسؤول أمريكي عن خطة بنصف تريليون دولار لدعم الأسر الأمريكية، والتي تتضمن توزيع أموال على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة، لكن الخطة بحاجة لإقرار الكونغرس عليها قبل اعتمادها.

المصدر: "رويترز"