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موسكو... زيادة الإقبال على استئجار الفلل والبيوت

مال وأعمال

موسكو... زيادة الإقبال على استئجار الفلل والبيوت
Sputnik
موسكو... زيادة الإقبال على استئجار الفلل والبيوت
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زاد الإقبال على استئجار البيوت والفيلات في ضواحي العاصمة الروسية خلال الأسبوع الماضي بنحو 20%، وفقا لما ذكرته صحيفة "كوميرسانت".

وعادة يزداد الإقبال على البيوت في ضواحي موسكو في منتصف مايو من كل عام وذلك مع قدوم الربيع، لكن هذا العام ازداد الطلب قبل نحو شهر ونصف.

وعزا سماسرة في سوق العقارات ذلك لفيروس كورونا، حيث يفضل الكثيرون البقاء في الوقت الراهن بعيدا عن الأماكن المكتظة بالناس، ويأتي ذلك رغم أن روسيا تعد من الدول الأقل انتشار لفيروس كورونا.

ووفقا للسماسرة فإن بعض سكان العاصمة الروسية يتخوفون من إجراءات الحجر وليس من الفيروس نفسه، حيث يتوقعون أن تشدد السلطات الروسية الإجراءات في حال تسارع انتشار الفيروس في البلاد، على غرار ما حدث في إيطاليا وفرنسا.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد حالات المصابين بالفيروس المستجد بلغ في روسيا حتى اللحظة 199 حالة.

المصدر: "كوميرسانت"

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